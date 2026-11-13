Ходорівський м'ясокомбінат працює понад 20 років і вже давно постачає продукцію військовим

28 жовтня суддя Господарського суду Львівської області Олександра Запотічняк оштрафувала ТзОВ «Ходорівський м’ясокомбінат» на 1 млн грн за позовом «Агенції оборонних закупівель» МОУ про несвоєчасну поставку продуктових польових наборів для ЗСУ. Відповідне рішення суду оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень у листопаді.

АОЗ хотіла стягнути з м’ясокомбінату на Львівщині майже 4,7 млн грн неустойки. Ідеться про закупівлю річної давності на майже 50 млн грн за понад 120 тис. польових добових наборів для ЗСУ. В АОЗ кажуть, що затримка з постачанням деяких партій становила від 19 до 41 дня, а в одному випадку – 72 дні.

Також в АОЗ сказали про невідповідність в деяких партіях заявленої комплектації від постачальника з фактично отриманим складом набору. За кожен такий випадок АОЗ просила стягнути з ТОВ «Ходорівський м’ясокомбінат» по 87 тис. грн – усього 261 тис.

Попри те, що постачальник все ж виконав свої зобов’язання за договором, в АОЗ сказали, що він все одно має заплатити неустойку, адже це не залежить від наявності збитків.

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У свою чергу ТзОВ «Ходорівський м’ясокомбінат» просив суд не задовольняти позов чи принаймні зменшити розмір неустойки до 479 тис. грн. Затримку з постачанням замовлених АОЗ наборів він пояснив перебоями в електропостачанні, через що виробництво зупинялося, а цикл доводилося починати знову.

Суд погодився з доводом відповідача про перебої з електропостачанням, адже встановлено, що впродовж часу, коли виготовлявся товар, електроенергії загалом не було 175 годин за 36 днів.

У підсумку суд зменшив суму неустойки до 634 тис. грн, проте нарахував ще 366 тис. грн інфляційних витрат та 3% річних. Також відповідач має сплатити 55 тис. судового збору.

Додамо, що в Господарському суді Львівської області розглядається ще один позов АОЗ до ТзОВ «Ходорівський м’ясокомбінат» про стягнення 800 тис. грн штрафу та понад 267 тис. грн пені за порушення зобов’язань за договором від 31 березня 2026 року.

Що відомо про Ходорівський м’ясокомбінат

Співвласниками підприємства, за даними аналітичної платформи YouControl, є Людмила Согор (75%) та її син Микола Согор (25%). До групи компаній Людмили Согор також входять інші бізнеси в сфері АПК та харчової промисловості: ТОВ «Лемберг», ТОВ «Лемберг-Агро», ТОВ «Лемберг-флаверс».

Із міністерством оборони ТзОВ «Ходорівський м’ясокомбінат» почало працювати в листопаді 2022 року. До того воно постачало м’ясні консерви та інші продукти напряму окремим військовим частинам.

З листопада 2022 до листопада 2026 року комбінат уклав договорів з Міноборони через ДОТ і АОЗ на 235,9 млн грн.

Додамо, що суддя Господарського суду Львівщини Олександра Запотічняк пішла у відставку 12 листопада.