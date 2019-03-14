ГПУ оскаржить зняття електронного браслета з Владислава Мангера

СуспільствоАндрій Стець, 14 березня290

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Генеральна прокуратура оскаржить рішення суду щодо зняття з підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера електронного браслета. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує РБК-Україна.

За його словами, ГПУ подасть апеляцію на звільнення Мангера 14 березня.

«На цей момент слідство вважає, що замовником є громадянин Мангер, який через знайомих йому організаторів - Павловського і Торбіна, замовив виконання злочину у чотирьох осіб. На жаль, ми маємо безпрецедентне рішення Печерського суду, коли підозрювана у скоєнні замовного вбивства людина випускається під заставу. Зараз ми отримали ще одне таке рішення, яке вже електронний браслет зняло з пана Мангера», - повідомив Луценко.

Генпрокурор сподівається, що апеляційний суд задовольнить скаргу ГПУ.

Як інформував ZAXID.NET, 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою, за три місяці вона померла в лікарні. Станом на лютий 2019 року слідство встановило вісьмох фігурантів злочину. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (гадані виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор), Владислав Мангер (нібито замовник). Левін утік і найімовірніше перебуває в Домініканській Республіці.

11 березня правоохоронці зняли електронний браслет з підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера і повернули йому закордонний паспорт.

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