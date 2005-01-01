ГПУ викликала лідера львівського «Правого сектора» у справі про вбивство Тараса Познякова

Тарас Бобанич («Хаммер») має з’явитись до ГПУ 6 лютого

Керівнику львівського «Правого сектора» вручили повістку на допит до ГПУ у справі про вбивство львів’янина Тараса Познякова. Про це інформує «Правий сектор» Львівщини на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, Тарасу Бобаничу («Хаммеру») вручили повістку ще 17 січня. Слідчі з ГПУ прийшли у квартиру, де раніше жив Бобанич, та сказали власниці, що мають ордер на обшук. Власниця квартири зв’язалась з Бобаничем та повідомила йому про це.

Слідчі сказали Бобаничу, що він буде опитаний як свідок у справі про зникнення та вбивство Тараса Познякова. «Слідчий ставив питання з приводу того, чи був знайомий «Хаммер» з потерпілим Тарасом Позняковим та ще з рядом невідомих осіб. Почувши заперечувальну відповідь, слідчий заявив що: «за відомостями слідства саме ви зустрічалися з Тарасом Позняковим і вимагали в нього 10 000 доларів», – йдеться у повідомленні.

Тарас Бобанич стверджує, що не був знайомим із Тарасом Позняковим, відтак не вимагав у нього жодних грошей. Слідчі також запитували чи був Тарас Бобанич знайомий з одним із підозрюваних у вбивстві Познякова (Луаном Кінгісеппом, позивний «Лука»).

«З «Лукою» востаннє я перетинався в серпні 2015 року, в зоні АТО. Про теперішнє його місцеперебування мені не відомо! Намагання слідчих Генпрокуратури "прив'язати" мене до цієї справи розцінюю як відчай (оскільки слідство йде вже тривалий час) та політичну розправу режиму за мою громадську діяльність та націоналістичну позицію!», – сказав Тарас Бобанич.

У повідомленні «Правого сектора» вказано, що Тарас Бобанич має з’явитись до ГПУ 6 лютого.

Нагадаємо, що 25-річного Тараса Познякова востаннє бачили у квітні 2016 року, коли він поїхав на власній машині до Києва. Відомо, що по дорозі він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО. Згодом автомобіль Позняков зі слідами крові знайшли в Києво-Святошинському районі.

Підозрюваних у викраденні Познякова – 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа Інтерпол оголосив у розшук. Голубу інкримінують умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, а також незаконне привласнення автомобіля, Кінгісеппу – те саме і незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Одного з підозрюваних, Дмитра Голуба, правоохоронці затримали 4 серпня на Хмельниччині, він зізнався тільки у викраденні автомобіля.