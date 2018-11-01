ГПУ перевіряє фінансування телеканалу «112 Україна» з боку Росії

Генпрокурор, говорячи про телеканал, не назвав його, але сказав, що його назва «починається з одиниці»

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:4713410

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Генеральна прокуратура України встановлює, чи не фінансується з боку Росії телеканал з назвою, що «починається з одиниці», зі списку Верховної Ради для застосування санкцій, куди увійшли телеканали «112 Україна» та NewsOne, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Чи немає там російських грошей? Ми цим займаємося. І, думаю, що буде результат», – сказав Луценко у Львові на зустрічі зі студентами Українського католицького університету у четвер, 1 листопада, і зазначив, що назва цього телеканалу «починається з одиниці», повідомила агенція УНН.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада рекомендувала Раді національної безпеки і оборони (РНБО) прийняти рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій щодо телеканалів «112 Україна» та NewsOne. Депутати підозрюють ці телеканали у антидержавній діяльності. За словами голови ВР Андрія Парубія, постанова буде передана Президенту України для розгляду і підготовки на найближче засідання РНБО.

Зазначимо, що напередодні продажу телеканалу NewsOne близькому до Віктора Медведчука народному депутатові Тарасу Козаку до офісу Медведчука з’їхалися високопосадовці часів Януковича.

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