19-грабіжника затримали за гарячими слідами

У вівторок, 21 червня, у Бібрській громаді на Львівщині працівницю місцевого ЦНАПу пограбували на її робочому місці. Поліцейські вже затримали 19-річного підозрюваного грабіжника.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився близько 14:00 у приміщенні ЦНАПу місцевої громади. Грабіжник зайшов у приміщення та під час розмови з інспекторкою раптово вдарив її кулаком в обличчя, після чого відібрав мобільний телефон та втік.

Постраждала 59-річна працівниця ЦНАПу, мешканки Львівського району, звернулася до правоохоронців. За вчинення грабежу поліцейські затримали 19-річного мешканця району. У нього вилучили речові докази.

За фактом події поліцейські відкрили кримінальне провадження за грабіж (ч.4 ст.186 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Правоохоронці не розголошують, у якій громаді відбулося згадане пограбування. За даними ZAXID.NET, грабіж відбувся у ЦНАПі одного з сіл Бібрської громади.