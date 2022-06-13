На фото – один з двох затриманих поліцією грабіжників

На Львівщині поліцейські затримали двох злочинців, які пограбували 68-річну пенсіонерку та 62-річного чоловіка. Грабіжники є мешканцями Червонограда, повідомила прес-служба поліції у понеділок, 13 червня.

У Червонограді один із грабіжників напав на пенсіонерку. Злочинець вирвав у 68-річної жінки пакет, у якому був мобільний телефон, гаманець з грошима і пенсійним посвідченням, а ще ключі від квартири. Злочинець втік, але поліцейським вдалося встановити його особу та невдовзі затримати. Грабіжником пенсіонерки виявився 35-річний мешканець Червонограда. Поліцейські знайшли у затриманого вкрадені речі пенсіонерки, речові докази – вилучили.

Ще одне пограбування у Червонограді трапилося у середу, 8 червня. Зловмисник напав на 62-річного переселенця і забрав у нього цінні речі та гроші. Суму викрадених грошей у поліції не розголошують. Правоохоронцям вдалося затримали грабіжника,ним виявився 39-річний червоноградець, який раніше вже був судимий за аналогічні злочини.

Обоє злочинців вже перебувають у СІЗО. До слова, за майнові злочини, вчинені в умовах воєнного стану, передбачено максимальне покарання. Тобто грабіжникам загрожує до десяти років ув'язнення.