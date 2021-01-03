Грецький уряд оголосив про повернення до суворого карантину на один тиждень, починаючи з неділі, 3 січня, щоб зменшити тиск на систему охорони здоров'я.

Влада пояснила, що рішення було прийнято «з міркувань обережності», щоб школи могли відкритися 11 січня, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Politico.

«Захворюваність як і раніше залишається на високому рівні, і тиск на національну систему охорони здоров'я зберігається; в наших лікарнях продовжує лікуватися велика кількість пацієнтів», – сказав офіційний представник уряду Стеліос Петсас.

Магазини та сервісі, які відкрилися під час різдвяних свят, в тому числі перукарні, манікюрні салони, книжкові магазини і церкви, тепер будуть закриті до 11 січня.

Також буде посилено нічну комендантську годину, рух обмежено з 21:00 до 5:00. Риболовля та полювання також будуть заборонені.

Уряд сподівається, що через тиждень магазини другорядної важливості зможуть знову відкритися з використанням системи онлайн-замовлень, коли покупці зможуть забрати товари, які вони купили онлайн або телефоном.

На початку листопада Греція ввела в дію другий національний карантин, щоб зупинити сплеск коронавірусної інфекції, при цьому деякі заходи були ослаблені у святкові дні.

Людям дозволяється виходити з дому для роботи, покупок, відвідування лікаря або тренувань.

Захворюваність в Греції, яка впоралася з першою хвилею краще, ніж багато європейських країн, почала поступово зростати влітку і різко зросла в середині жовтня. Органи охорони здоров'я зареєстрували в цілому 139 447 випадків COVID-19 і 4881 смертей до 1 січня.