Григорій Козловський - почесний президент ФК «Рух» (Львів), бізнесмен і меценат

Відомий львівський бізнесмен, меценат та спортивний функціонер Григорій Козловський отримав відзнаку Міністра Оборони України – медаль «За сприяння обороні».

Григорій Козловський та ФК «Рух» постійно допомагають ЗСУ. Українські воїни регулярно отримують від мецената різну техніку і спорядження, авто, дрони тощо. І ця нагорода – результат постійної праці усієї «жовто-чорної» родини.

Григорій Козловський відзначив, що отримати таку нагороду від Міністра оборони України Рустема Умерова дуже приємно та несподіваною. Та подякував усім працівникам «Руху» та Emily Resort, які разом з ним роблять все, щоб допомогти українським захисникам та наблизити нашу Перемогу.

«Ця відзнака від Міністра оборони України це свідчення того, що «Рух», Emily Resort – вся наша велика команда докладає багато зусиль, аби постійно підтримувати українських військових. Це не лише моя нагорода, а наше спільне досягнення – менеджменту та працівників «Руху» та Emily Resort, і я хочу привітати їх з тим, що їхню роботу гідно оцінили. Всі ми вдячні за це та вкотре закликаємо – не можна зупинятись в допомозі військовим, особливо в такий важкий час. Попереду багато роботи і підтримка наших захисників не зупинятиметься», – зазначив Григорій Козловський.

«Рухівці» та Emily Resort на чолі з Григорієм Козловським підтримують низку бригад і постійно перебувають із ними на зв'язку, намагаючись максимально оперативно відповісти на всі запити військових.

З перших днів війни Григорій Козловський активно співпрацює та постійно допомагає 45-ій окремій артилерійській бригаді. Це підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, створений 2014-го року в складі корпусу резерву, який дислокувався на Львівщині.

Саме командиру 45-ї ОАБр Олегу Файдюку випала честь вручити відзнаку Міністра оборони України Григорію Козловському.

«Хочу особисто подякувати Григорію Козловському, ФК «Рух» та Emily Resort за допомогу, яку вони надають військовим. А найкращою подякою буде кількість знищених ворогів. Сьогодні всі об’єднані спільною метою і роблять все від себе можливе, аби в Україні запанував мир. Кожна гривня, кожне слово підтримки – все це важливо для ЗСУ і дійсно допомагає військовим», – зазначив Олег Файдюк.

Варто відзначити що це не перша відзнака львівського мецената. Григорій Петрович Козловський має державну нагороду Міністерства оборони України – «Знак Пошани». А в лютому 2024 року від імені Валерія Залужного отримав відзнаку «За сприяння Збройним Силам України».

Григорій Козловський наголосив на необхідності підтримувати українських військових та закликав усіх українців спільно наближати Перемогу над окупантами.

«Українські Збройні Сили мужньо борються за незалежність нашої країни проти російської агресії. Їхня стійкість та героїзм дають нам надію на перемогу. Проте війна має жахливу ціну. Багато українців втратили домівки, роботу, близьких людей.

ЗСУ потребують постійної підтримки, щоб дати відсіч ворогу та зберегти життя людей. Чим більше ми допомагаємо ЗСУ, тим швидше вони зможуть здолати ворога та звільнити нашу землю. Наші донати та допомога - це інвестиція в мирне майбутнє України», – резюмував Григорій Козловський.