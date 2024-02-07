Григорій Петрович Козловський - засновник ФК «Рух», з перших днів війни регулярно допомагає ЗСУ

Спортивно-оздоровчий комплекс Emily Resort та засновник ФК «Рух» Григорій Козловський перерахували 2 мільйони гривень на протезування в Superhumans Center.

За ці кошти отримати якісну допомогу у Superhumans Center зможуть військові та цивільні, які постраждали від війни.

«Війна та її наслідки забирають можливість жити звичним життям та насолоджуватися ним сповна. Emily Resort продовжує допомагати нашим захисникам і усім, хто зазнав тяжких травм внаслідок війни і потребують протезування для повноцінного життя», – йдеться у повідомленні Emily Resort.

Ультрасучасний центр реабілітації та протезування для постраждалих від війни функціонує за підтримки Першої Леді України Олени Зеленської та Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

«Ми дякуємо нашим Захисникам і Захисницям. Разом - ми сила! І нехай цей рік стане роком Перемоги. Слава Україні! Героям Слава!», – сказав львівський бізнесмен та меценат Григорій Козловський.

Раніше Григорій Козловський та Emily Resort перерахували українським військовим 4 мільйони гривень, які були виручені від святкування Нового року в спортивно-оздоровчому комплексі.

З першого дня повномасштабної війни Григорій Петрович Козловський та створений ним Фонд допомоги Україні «Рух у Майбутнє» допомагають ЗСУ. Всього на потреби військових в різні військові частини, на передову «Рух у Майбутнє» перерахував вже понад 100 млн. грн.

* Матеріал підготований прес-службою ФК «Рух»