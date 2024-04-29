Острів Нестрига на мапі DeepState

У неділю, 28 квітня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига, який розташований у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

«На Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига», – зазначив Олександр Сирський.

Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі Громадського радіо прокоментував, що повернення Україною контролю над островом Нестрига суттєво підвищить якість контрдиверсійних заходів ЗСУ.

«Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення. Враховуючи, що ворог зазвичай використовує подібні локації (там насправді багато таких островів на річці Дніпро), тому це у першу чергу важливо для якості контрдиверсійних заходів. Цю локацію було звільнено від можливої присутності ворога на ній», – зазначив речник.

Також він додав, що Нестрига є останнім у групі невеличких островів, за яким йде гирло річки.

«Фактично це наш берег… Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більший, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він знаходиться… Певний час він вважався сірою зоною», – пояснив речник.

Нагадаємо, 28 квітня Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті загострилась, а Росія активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках – має тактичні успіхи. Відтак Сили оборони перемістились на нові рубежі.