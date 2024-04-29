Пацієнтка Діана з лікарями, які допомогли їй позбутися пухлини

Хірурги львівського онкоцентру видалили 26-річній мешканці Бродів, що на Львівщині, 15-сантиметрову пухлину, яка була у проекції кульшового суглоба, а також стискала сідничний нерв. Оперція була складна, тривала понад пять годин, але минула успішно.

Пацієнтка Діана розповіла лікарям, що невеликий утвір помітила у себе приблизно два роки тому. Спершу він її не турбував, а згодом почав збільшуватися у розмірах і спричиняв дискомфорт. Місцеві медики, до яких вона звернулася, не могли допомогти, інші сказали, що пухлину не треба видаляти, а слід робити масажі. Вона чотири місяці робила масажі, різні процедури, але нічого не допомагало. Дівчина ходила по різних лікарях і врешті потрапила в онкоцентр, повідомили в медзакладі.

«Дівчина звернулась до нас зі скаргами на болі у сідничній ділянці зліва та ділянці лівої ноги, скаржилась, що через це не може спати. Крім того, в неї було порушення ходи», – повідомив завідувач відділення пухлин мʼяких тканин Ігор Дмитрик.

У відділенні дівчині провели додаткові обстеження і почали готувати до складної операції.

За словами в. о. генерального директора Львівського онкоцентру Олега Дуди, складність випадку цієї пацієнтки полягала у тому, що пухлина була не просто великою, а була розташована у проекції кульшового суглоба, а також стискала сідничний нерв. Пухлина була розміром 15 см, фіксована до кісток тазу та лівої нижньої кінцівки і розташована на великій глибині. Тому операція була складна і тривала понад п’ять годин.

Разом із хірургами-онкологами в операції брав участь ортопед-травматолог Олександр Щуровський, який працює в онкоцентрі і Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.

«Операція була неординарною, але пухлину вдалося забрати без резекції кістки та суглоба. Тепер на пацієнтку чекає відновлення та реабілітація», – каже Олександр Щуровський.

Зараз Діана відновлюється після операції. Лікарі кажуть, що дівчині може знадобитись курс променевої терапії, бо хоч пухлина доброякісна, вона має здатність до місцевого відновлення. Та подальшу тактику лікування мультидисциплірна комісія онкоцентру визначить після реабілітації дівчини.

Лікарі закликають при виявленні будь-яких новоутворень відразу звертатися до лікарів спеціалізованих закладів, де зможуть встановити правильний діагноз та підібрати оптимальний варіант лікування, бо бувають випадки, каже Олег Дуда, коли навіть доброякісне новоутворення може нести небезпеку для здоровʼя та життя.