Дружина голови Чернівецької облради в 2023 році придбала дві земельні ділянки за 1,6 млн грн
Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Згідно з документом його дружина, Олександра Бойко, придбала дві земельні ділянки в 2023 році вартістю понад 1,6 млн грн в Сокирянах. Ще одну ділянку вона орендує. Загалом за 2023 рік голова облради заробив понад 660 тис. грн. Це на 140 тис. грн менше, а ніж за попередній рік.
Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко в декларацію за 2023 рік вніс 9 об’єктів нерухомості. Чиновник задекларував квартиру площею 43 м2 в Чернівцях, три нежитлові приміщення площею 780 м2, 297 м2 та 255,6 м2 в Сокирянах. Також є задекларована земельна ділянка площею майже 1700 м2 у селі Гвіздівці Сокирянської громади. Право власності на цю нерухомість має дружина Бойка Олександра. Також він вказав квартиру у Чернівцях площею понад 85 м2. Цією квартирою можуть користуватися Олексій Бойко з дружиною за усною домовленістю. В 2023 році Олександра Бойко придала дві земельні ділянки в Сокирянах, де вона має нежитлові приміщення. Угоду уклали 20 січня 2023 року з Сокирянською міської радою. Це ділянки площею 23311 м2 та 4598 м2 і вартістю відповідно – майже 1,4 млн грн та 287 тис. грн. Ще одну земельну ділянку дружина Бойка орендує в Сокирянської міської ради.
В новій декларації Олексій Бойко вказав три авто, в документі за 2022 рік було два автомобілі. Чиновник має автомобіль марки Mitsubishi 2008 року випуску і вартістю 140 тис. грн. Також за усною домовленістю він може користуватися автомобілем Toyota RAV4 2020 року випуску і вартістю 795 тис. грн. Цим авто володіє його дружина і воно було придбане в 2020 році. Також з’явився ще один автомобіль, яким може користуватися голова облради – це Toyota Camry 2011 року випуску, який належить батькові Олексія Бойка Сергію.
На посаді голови обласної ради Олексій Бойко у 2023 році заробив понад 660 тисяч гривень. Це менше, ніж у 2022 році – тоді він отримав 800 тис. грн зарплати.
Його дружина отримала майже 3,2 мільйона гривень доходу як підприємиця. Крім цього, з січня 2022 року Олександра має 100% корпоративних прав у ТОВ «Смарт Інкам», яке надає в оренду нерухоме майно. Вартість її частки у грошовому вираженні складає понад 3,4 мільйона гривень. Також Олександра Бойко отримала ще й офіційну зарплату в Благодійній організації «Благодійний фонд “Громада хаб”» в розмірі понад 82 тис. грн.
Готівкою дружина Олексія Бойко має 250 тис. гривень. У декларації за 2022 рік готівкових грошей немає. Проте вказані фінансові зобов’язані. Зокрема зазначається, що дружина Бойка позичила в двох людей кошти. В свого свекра та свекрухи в 2020 році вона позичала майже 500 тис. грн. Ще раз позику здійснювала в свекра в 2022 році на суму 400 тис. гривень.
За даними Вікіпедії, Олексій Бойко на посаді голови Чернівецької облради перебуває з грудня 2020 року. Висувався він від «Аграрної партії України». У січні - грудні 2020 року – заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації. У 2015 - 2020 роках – заступник голови Сокирянської районної ради VII скликання. У 2011 - 2015 роках – перший заступник голови Сокирянської районної державної адміністрації. У 2009 - 2011 роках – заступник голови Сокирянської районної державної адміністрації.У 2008 - 2009 роках – головний спеціаліст Контрольно-ревізійного управління Міністерства праці та соціальної політики України. Працював інспектором податкової інспекції Сокирянського району Чернівецької області.