Олексія Бойка головою Чернівецької облради обрали в грудні 2020 року

Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Згідно з документом його дружина, Олександра Бойко, придбала дві земельні ділянки в 2023 році вартістю понад 1,6 млн грн в Сокирянах. Ще одну ділянку вона орендує. Загалом за 2023 рік голова облради заробив понад 660 тис. грн. Це на 140 тис. грн менше, а ніж за попередній рік.

Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко в декларацію за 2023 рік вніс 9 об’єктів нерухомості. Чиновник задекларував квартиру площею 43 м2 в Чернівцях, три нежитлові приміщення площею 780 м2, 297 м2 та 255,6 м2 в Сокирянах. Також є задекларована земельна ділянка площею майже 1700 м2 у селі Гвіздівці Сокирянської громади. Право власності на цю нерухомість має дружина Бойка Олександра. Також він вказав квартиру у Чернівцях площею понад 85 м2. Цією квартирою можуть користуватися Олексій Бойко з дружиною за усною домовленістю. В 2023 році Олександра Бойко придала дві земельні ділянки в Сокирянах, де вона має нежитлові приміщення. Угоду уклали 20 січня 2023 року з Сокирянською міської радою. Це ділянки площею 23311 м2 та 4598 м2 і вартістю відповідно – майже 1,4 млн грн та 287 тис. грн. Ще одну земельну ділянку дружина Бойка орендує в Сокирянської міської ради.

В новій декларації Олексій Бойко вказав три авто, в документі за 2022 рік було два автомобілі. Чиновник має автомобіль марки Mitsubishi 2008 року випуску і вартістю 140 тис. грн. Також за усною домовленістю він може користуватися автомобілем Toyota RAV4 2020 року випуску і вартістю 795 тис. грн. Цим авто володіє його дружина і воно було придбане в 2020 році. Також з’явився ще один автомобіль, яким може користуватися голова облради – це Toyota Camry 2011 року випуску, який належить батькові Олексія Бойка Сергію.

На посаді голови обласної ради Олексій Бойко у 2023 році заробив понад 660 тисяч гривень. Це менше, ніж у 2022 році – тоді він отримав 800 тис. грн зарплати.

Його дружина отримала майже 3,2 мільйона гривень доходу як підприємиця. Крім цього, з січня 2022 року Олександра має 100% корпоративних прав у ТОВ «Смарт Інкам», яке надає в оренду нерухоме майно. Вартість її частки у грошовому вираженні складає понад 3,4 мільйона гривень. Також Олександра Бойко отримала ще й офіційну зарплату в Благодійній організації «Благодійний фонд “Громада хаб”» в розмірі понад 82 тис. грн.

Готівкою дружина Олексія Бойко має 250 тис. гривень. У декларації за 2022 рік готівкових грошей немає. Проте вказані фінансові зобов’язані. Зокрема зазначається, що дружина Бойка позичила в двох людей кошти. В свого свекра та свекрухи в 2020 році вона позичала майже 500 тис. грн. Ще раз позику здійснювала в свекра в 2022 році на суму 400 тис. гривень.

За даними Вікіпедії, Олексій Бойко на посаді голови Чернівецької облради перебуває з грудня 2020 року. Висувався він від «Аграрної партії України». У січні - грудні 2020 року – заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації. У 2015 - 2020 роках – заступник голови Сокирянської районної ради VII скликання. У 2011 - 2015 роках – перший заступник голови Сокирянської районної державної адміністрації. У 2009 - 2011 роках – заступник голови Сокирянської районної державної адміністрації.У 2008 - 2009 роках – головний спеціаліст Контрольно-ревізійного управління Міністерства праці та соціальної політики України. Працював інспектором податкової інспекції Сокирянського району Чернівецької області.