У заповіднику кажуть, що для місцевих мешканців нічого не зміниться, також їх забезпечать дровами

Під час сесії 28 березня депутати Тячівської районної ради звернулися до президента України та Кабміну з проханням внести зміни до Указу «Про зміну меж Карпатського біосферного заповідника», яким заповіднику передали землі Мокрянського лісгоспу. На цій території розташовані 40 дворогосподарств та проживають близько 180 жителів.

Як повідомили у прес-службі Тячівської райради, 16 березня на зборах у присілках Фонтеняси, Пригід і Посіч Нересницької громади жителі виступили проти розширення Карпатського біосферного заповідника.

«На площах, які плануються передати під розширення заповідника, немає букових пралісів чи іншого цінного біосферного розмаїття, лише молодняк лісу та чагарники, які не є заповідним фондом. В той же час місцеві мешканці не матимуть можливості на цій території вести особисте господарство (сінокос, випас худоби, збір грибів та ягід, заготівля паливних дров тощо), з чого тут люди практично виживають, адже роботи в селі немає», – йдеться у зверненні депутатів райради до президента.

У зверненні зазначають, що рішення про розширення меж заповідника прийнято з грубим порушенням, без громадських слухань і це призвело до зростання соціальної напруги серед населення.

У коментарі ZAXID.NET директор Карпатського біосферного заповідника Микола Рибак розповів, що з розширенням меж заповідника для мешканців Нересницької громади нічого не зміниться. Вони й далі зможуть випасати худобу та вести господарство на цій території, а дровами їх забезпечать працівники заповідника.

«У біосферному заповіднику є зона антропогенних ландшафтів, де все дозволено так само, як і в лісгоспі. Єдина відмінність – не можна проводити суцільні рубки. Дрова ми даємо без будь-яких варіантів, косити і випасати худобу можна, збирати гриби та ягоди теж. Треба йти на співпрацю. Ми сплатити 25 млн грн земельного податку у громаду і далі підтримуватимемо місцевих мешканців», – сказав Микола Рибак.

Нагадаємо, згідно з Указом президента «Про зміну меж Карпатського біосферного заповідника», підписаного 2 січня 2022 року, до заповідника у постійне користування вилучаються землі від Мокрянського лісгоспу – квартали 53-56, де розташовані близько 40 дворогосподарств та проживає майже 180 жителів присілків.