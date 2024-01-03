Гора Красія у Костринській тергромаді

Ужгородська прокуратура звернулася до суду з позовом про повернення із приватної власності земель в урочищі «Красія» вартістю понад 10 млн грн. За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, землю заповідника фізичним особам виділили депутати Костринської сільради.

Як повідомили, у Закарпатській обласній прокуратурі 3 січня, ділянки, площею 0,44 га, які виділила сільрада, є землею природно-заповідного фонду Ужанського національного природного парку.

«Встановлено, що виділені фізичним особам ділянки площею 0,44 га, відповідно до проведеної земельно-технічної експертизи, накладаються на землі Ужанського національного природного парку та є землями природно-заповідного фонду. Вони ж, згідно з нормами чинного законодавства,не можуть перебувати у приватній власності фізичних чи юридичних осіб», – інформують у прокуратурі.

Справу про визнання недійсним рішення Костринської сільради, скасування державної реєстрації земельних ділянок та повернення їх у державну власність розглядатиме Великоберезнянський районний суд. До розгляду справи по суті на землі накладено арешт.