Інцидент трапився поблизу Стрийського міськрайонного суду

У понеділок, 29 квітня, у Стрию на Львівщині чоловік витягнув гранату та погрожував підірвати приміщення суду, якщо не буде ухвалено рішення на його користь. Його затримали правоохоронці.

Як розповіли в теруправлінні Служби судової охорони у Львівській області, інцидент трапився поблизу Стрийського міськрайонного суду.

«Близько 11:00 в 60-ти метрах від будівлі суду чоловік дістав предмет, схожий на гранату, з автомобіля та почав погрожувати, що якщо не буде судового рішення на його користь, то він підірве приміщення суду. Після чого сів в автомобіль і поїхав у невідомому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Співробітники Служби судової охорони повідомили про інцидент поліцію та викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка, що погрожував підірвати суд, затримали. Триває розслідування.

У теруправлінні Служби судової охорони уточнили ZAXID.NET, що затриманим виявився 37-річний житель Стрия. Наразі нема інформації, учасником якої саме справи, що перебуває на розгляді у Стрийському міськрайонному суді, він є.