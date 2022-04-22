Брати Суркіси на початку повномасштабної війни вже виїжджали за кордон через Закарпатську митницю

У п’ятницю, 22 квітня, нардепа та одного з президентів ФК «Динамо» Григорія Суркіса зупинили в пункті пропуску «Краківець» Львівської митниці через спробу вивезти з України 13 годинників вартістю 35 тис. євро.

За даними «Української правди», Григорій Суркіс вивозив 13 годинників. Годинники не були зазначені у декларації, тому у вивезенні цих речей нардепу відмовили. Інцидент з Григорієм Суркісом ZAXID.NET підтвердили в Державній митній службі. Згодом з’явилося офіційне повідомлення митниці з цього приводу.

«22 квітня при перетині кордону з Республікою Польща громадянин України скористався «червоним коридором» та у своїй декларації зазначив, що переміщує з України 13 годинників вартістю 35 тис. євро. Посадові особи митниці відмовили громадянинові у вивезенні зазначених речей через невиконання вимог п. 20 ст. 370 Митного кодексу України», – йдеться в офіційному повідомленні Держмитслужби, поширеному після публікацій у ЗМІ.

У Держмитслужбі заявили, що у вивезенні годинників відмовили, оскільки їх вартість перевищує 10 тис. євро і не було подано документів щодо законності їх переміщення за межі України. Після відмови Григорій Суркіс повернувся на територію України і через деякий час повторно заїхав на той самий пункт пропуску вже без годитнників, обравши «зелений коридор».

«Після проходження прикордонно-митного контролю, в ході якого було проведено огляд транспортного засобу і речей чоловіка та підтверджено відсутність речей, заборонених для вивозу, він виїхав з України», – повідомили в Держмитслужбі.

У прес-службі нардепа заявили, що Григорій Суркіс виїхав на лікування до Польщі. «Після висловлених зауважень з боку представників Митної служби Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам, які залишилися в Україні. Сам народний депутат у встановленому законом порядку виїхав до Польщі», – цитує пояснення прес-служби Суркіса «Інтерфакс-Україна».

У перші дні війни братам Суркісам вдалося вивезти з України понад 17 млн доларів готівки без декларування на українській митниці, про це повідомляла «Українська правда». У матеріалі йшлося, що Григорій та Ігор Суркіси з родинами покинули Україну 17 лютого, а готівку задекларували лише на угорській митниці. Після цього Державне бюро розслідувань почало розслідувати дії українських митників, які випустили Суркісів за кордон.

Через місяць після цієї події брати Суркіси заперечили вивезення готівки з України.