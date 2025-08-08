Сто гривень, гривен чи гривнів: як правильно говорити
Гривнями розраховуються, гривнами чепуряться
У повсякденному спілкуванні часом плутають слова «гривна» і «гривня». На сайті «Мова – ДНК нації» пояснили відмінність і як їх правильно відміняти.
Гривня – це грошова одиниця України.
Гривна – давня металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї.
Слово «гривна» (прикраса) відмінюється, як іменник «весна»: одна гривна, дві гривни, вісім гривен.
Назва української валюти «гривня» відмінюється, як іменник «вишня»: дві гривні, вісім гривень, немає гривні, маю гривню, на двохсот гривнях – портрет Лесі Українки.
Отже, правильна відповідь – «сто гривень».
