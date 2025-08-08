Гривнями розраховуються, гривнами чепуряться

У повсякденному спілкуванні часом плутають слова «гривна» і «гривня». На сайті «Мова – ДНК нації» пояснили відмінність і як їх правильно відміняти.

Гривня – це грошова одиниця України.

Гривна – давня металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї.

Слово «гривна» (прикраса) відмінюється, як іменник «весна»: одна гривна, дві гривни, вісім гривен.

Назва української валюти «гривня» відмінюється, як іменник «вишня»: дві гривні, вісім гривень, немає гривні, маю гривню, на двохсот гривнях – портрет Лесі Українки.

Отже, правильна відповідь – «сто гривень».