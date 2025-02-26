Премії також отримуватимуть і вчителі громади

В одній із громад Тернопільщини виплачуватимуть школярам по 20 тис. грн за максимальний бал з національного мультипредметного тесту або ж ЗНО. Окрім того, грошові винагороди отримають учні і за призові місця в різних конкурсах та олімпіадах. На таку підтримку гроші виділили з місцевого бюджету.

Систему преміювання для учнів та випускників запровадили в Білобожницькій громаді, яка розташована в Чортківському районі. Відповідне рішення затвердили депутати громади на останньому засіданні сесії. Окрім школярів, премії також отримуватимуть і вчителі, які допомагали дітям в досягненні успіху та за розробку авторських програм та підручників, повідомили в Білобожницькій громаді.

«Учням та вихованцям закладів освіти премія призначатиметься за вагомі успіхи у навчанні, показником якого будуть результати у зовнішньому незалежному тестуванні чи національному мультипредметному тесті, за зайняті призові місця в III, IV турах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та за зайняті призові місця в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, спартакіадах і змаганнях», – зазначили в Білобожницькій громаді.

Найвищу премію матимуть випускники шкіл, які отримали максимальну кількість балів з одного предмету ЗНО чи НМТ. Їх примірюють по 20 тис. грн. Випускники, які здобули повну загальну освіту з відзнакою, отримають винагороду у розмірі 5 тис. грн.

Премії за призові місця на олімпіадах, конкурсах:

за зайняте І місце у обласному етапі – 4 тис. грн;

за II місце – 3 тис. грн;

за III місце – 2 тис. грн.

за всеукраїнському етапі за зайняте І місце – 7 тис. грн;

за II місце – 5 тис. грн;

за III місце – 3 тис. грн.

Якщо дитина займає два і більше призові місця, то грошова винагорода надаватиметься за кожну перемогу. Педагогічний працівник за підготовку учнів, які показали високий рівень досягнень за результатами обласних та всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, конкурсів, турнірів отримає винагороду в такому ж розмірі, як і учень. Крім того, за призове місце у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності та за розробку авторських програм та підручників вчителям виплачуватимуть премію у розмірі 5 тис. грн.

«Виплата такого роду премії заохочуватиме школярів активніше брати участь у різноманітних конкурсах різних рівнів, проєктах, олімпіадах, змаганнях та здобувати високі досягнення у навчанні, а вчителів – підвищувати свою педагогічну майстерність та розвиватися», – зазначає голова Білобожницької громади Віктор Шепета.