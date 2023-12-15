За програму «Обороноздатність» депутати проголосували майже одноголосно

Тернопільська міська рада проголосувала за бюджет міста на наступний рік. Загальний кошторис склав майже 3,4 мільярди гривень. З них 190 мільйонів гривень, або 5,6%, депутати виділили на програму «Обороноздатність», яка спрямована на підтримку військовослужбовців.

У міській раді зазначили, що в бюджеті 2024 року на заробітну плату та оплату енергоносіїв планується спрямувати понад 60% бюджету. Найбільше передадуть на освітню галузь – понад 1,6 мільярда гривень, з них коштом освітньої субвенції – 587,7 млн грн. В прес-службі міської ради Тернополя повідомили, на 2024 рік державної субвенції не вистачає, адже за підрахунками на зарплату та енергоносії закладам потрібно майже 700 млн грн, а з держбюджету доведено лише 578,3 млн грн. Працівникам освіти на платню не вистачить на 2,5 місяці, тобто 117,3 млн грн. Щоб покрити дефіцит, кошти спробують відшукати в інших сферах.

«На охорону здоров’я в бюджеті 2024 року передбачено 168,3 млн грн, у т. ч. по програмі «Здоров’я громади», а саме на хоспіс ат оплату енергоносіїв – 119,4 млн грн. На соціальний захист виділили 258,2 млн грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями 29,9 млн грн, на енергоносії – 2,2 млн грн», – йдеться в повідомленні Тернопільської міської ради.

На житлово-комунальне господарство передбачено 930,9 млн грн, з них коштом запозичень – 361, 2 млн грн. Окремо депутати голосували за програму «Обороноздатність», за допомогою якої будуть підтримувати військовослужбовців. На неї виділили 190 млн грн, які будуть спрямовані на заходи з територіальної оборони, відшкодування першого внеску на придбання квартир військовослужбовцям по програмі «єОселя», продовження робіт з облаштування «Пантеону Героїв», створення реабілітаційного центру для військових на вул. Чумацькій, підтримка місцевого бізнесу для створення товарів подвійного призначення у сфері національної безпеки.

Також з міського кошторису на наступний рік передбачили фінансування в розмірі 16,4 млн грн міської програми «Турбота». Ці кошти будуть передбачені на надання одноразової грошової допомоги потребуючим, часткову оплату житлово-комунальних послуг, доплату до пенсій ветеранам ОУН-УПА.

У міській раді передбачили також гроші для компенсації пільгового проїзду окремим категоріям жителів Тернополя. На це виділять 126 млн грн. На заклади культури передбачили 108 млн грн, з них – на заробітну плату 87,0 млн грн, а на енергоносії – 9,0 млн грн.