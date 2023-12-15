Чернівецька міська рада з бюджету на 2024 рік виділила 150 млн гривень на потреби ЗСУ. Ще 100 млн гривень виділять додатково, зазначив під час сесії міський голова Роман Клічук. Загалом найбільше видатків з міського бюджетну на наступний рік передбачено на освітню галузь.

Під час сесії Чернівецької міської ради депутати прийняли бюджет на 2024 рік. Загалом головний кошторис міста на наступний рік склав 4,5 мільярди гривень, повідомило «Суспільне. Чернівці». За нього проголосувало 26 депутатів, 8 обранців не голосувало, а один голос був проти.

Доходи бюджету Чернівецької міської територіальної громади у 2024 році передбачені у сумі 4 мільярдів 540 мільйонів 544 тисяч 701 грн. Видатки – у сумі 4 483 489 700 грн. З них найбільше піде на освітню галузь, а саме майже 44,3%.

Зокрема, управлінню освіти в 2024 році виділять понад 1,9 млрд грн. Департаменту інфраструктури та благоустрою – 1,5 млрд грн. Департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства – понад 294 млн грн; виконавчому комітетові – 158 млн грн; департаменту соцполітики – понад 153 млн грн; фінуправлінню – понад 135 млн грн; управлінню культури – понад 133 млн грн; управлінню охорони здоров’я – 94 млн грн; управлінню по фізичній культурі та спорту – понад 45 млн грн; департаменту урбаністики та архітектури – понад 37 млн грн; департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування – понад 25 млн грн; управлінню комунальної власності – більше ніж 15 млн грн.

Під час голосування депутати обговорювали також і суми, які спрямують на підтримку ЗСУ. Зокрема, підтримали пропозицію про виділення 150 мільйонів гривень військовослужбовцям.

«У зв'язку з тим, що війна не завершилась і потрібно виділяти кошти у першому кварталі та першому місяці, ми разом з фінуправлінням прийняли рішення про виділення 30 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ шляхом перерозподілу з інших статей, щоб ми мали можливість фінансувати видатки на ЗСУ уже в січні. Також у наступному бюджетному році спрямувати 150 мільйонів бюджетних коштів на підтримку сил та безпеки оборони. Тому прошу роздати доповнення депутатам, де загальна сума 150 мільйонів гривень. І 45 мільйонів – резервний фонд на підтримку ЗСУ», — на сесії озвучив свої пропозиції міський голова Роман Клічук.

Таку поправку депутати підтримали майже одноголосно. Однак інші пропозиції депутатів, зокрема те, що переспрямувати кошти з ремонту доріг в Чернівцях та навколишніх селах на ЗСУ, відхилили. Після завершення сесії мер міста додав, що 150 млн грн – це додаткові кошти, які виділили з міського бюджету наступного року. Загалом сума на підтримку військових передбачена в розмірі 250 млн гривень. Також наступного року під час сесій депутати зможуть додатково виділяти кошти і перерозподіляти їх на користь ЗСУ.