Трускавецька міськрада планує запровадити програму «Турбота про майбутнє», щоб підвищувати рівень народжуваності у громаді. За кожну новонароджену дитину батькам планують платити одноразову допомогу – 10 тис. грн.

Як повідомила Трускавецька міськрада 20 лютого, під час засідання депутатської комісії обговорили нову програму «Турбота про майбутнє», у рамках якої міськрада планує виплачувати по 10 тис. грн одноразової допомоги батькам кожної новонародженої дитини.

Згідно з проєктом рішення, яке винесуть на сесію міськради, для участі у програмі обоє батьків мають бути зареєстрованими та мешкати у Трускавецькій громаді щонайменше рік, зокрема участь зможуть взяти ВПО. Діти мають народитись із січня 2025 року та бути зареєстровані у цій громаді. Очікується, що програма працюватиме до кінця 2027 року. На реалізацію програми планують виділити 6 млн грн на три роки, тобто щороку надавати грошову допомогу 200 сім’ям.

За даними Трускавецької міськради, тенденція народжуваності у громаді зменшується. До прикладу, у 2024 році за соцвиплатами при народженні дитини звернулись 167 сімей, у 2023 році – 197 сімей, а у 2022 році – 266.

Наразі ця програма ще не запроваджена, депутати мають проголосувати за неї на сесії міськради.