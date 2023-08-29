Іван Баканов втратив посаду голови СБУ в липні 2022 року

Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов у квітні 2023 року зареєструвався як фізична особа-підприємець (ФОП). Головним напрямом своєї діяльності екс-посадовець визначив надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, йдеться в розслідуванні «Громадського», опублікованому у вівторок, 29 серпня.

Також Баканов може займатися науковою та технічною діяльністю, консультуванням з питань комерційної діяльності, рекламою, дослідженням громадської думки, бухгалтерським обліком і аудитом. Крім того, екс-очільник СБУ може надавати правові послуги, що цілком логічно після того, як 27 червня він отримав на Полтавщині адвокатське свідоцтво (№ 4224).

Як з’ясували журналісти, після звільнення з посади очільника СБУ 18 липня 2022 року Іван Баканов продовжує мешкати у своєму будинку в передмісті Києва, а вільний час присвячує грі у футбол. Екс-голова СБУ тренується у футбольному комплексі «Динамо». На телефонні дзвінки та повідомлення журналістів він не відповів.