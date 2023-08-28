В умовах повномасштабного вторгнення значно більша кількість людей потребує підтримки та допомоги

Громадські об'єднання, які надають соціальні послуги людям з інвалідністю, можуть отримати у цьому році державну підтримку. Йдеться про суму до 500 тис. грн. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

«Цьогоріч конкурс для громадських організацій, які представляють людей з інвалідністю, орієнтований на надання соціальних послуг. Ці послуги – виключно про доступ людини з інвалідністю та її родини до професійної допомоги в своїй громаді, забезпечення доступу до підтриманого проживання, догляду вдома, працевлаштування, адаптацію», – зазначила заступниця Міністра соціальної політики України Уляна Токарєва.

В умовах повномасштабного вторгнення значно більша кількість людей потребує підтримки та допомоги, особливо це стосується найбільш вразливих категорій населення.

«Тому держава залучає громадські організації для спільної взаємодії в цьому напрямку, фінансуючи надання ними соціальних послуг. Ми зацікавлені залучити до цього конкурсу максимальну кількість громадських об’єднань», – зазначив генеральний директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю приймає конкурсні заявки до 7 вересня 2023 року. Брати участь у конкурсі можуть громадські об’єднання, які працюють не менше року, надають соціальні послуги за місцем проживання, сприяють зайнятості осіб з інвалідністю та їх залученню до місцевої спільноти. Йдеться про такі послуги, як:

соціальний супровід сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах;

підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;

домашній догляд;

денний догляд;

натуральна допомога (надання товарів та послуг для комфортного побуту);

соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці;

соціальна адаптація;

переклад жестовою мовою;

фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями.

Детальніше про умови конкурсу та перелік документів для участі можна дізнатися за посиланням.