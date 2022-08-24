Влада Тернополя запровадила безплатний проїзд у громадському транспорті для пасажирів у вишиванках. Нововведення діятиме у День Незалежності, 24 серпня, та у День міста, який в Тернополі святкуватимуть 28 серпня.

Як повідомила прес-служба Тернопільської міськради, проїзд буде безплатним у всьому громадському транспорті міста: в маршрутках, автобусах та тролейбусах.

«З нагоди Дня Незалежності України 24 серпня та Дня міста Тернополя 28 серпня 2022 року проїзд у громадському транспорті Тернополя для жителів і гостей міста у вишиванках чи вишитих сорочках – безкоштовний. Ініціативу з безкоштовним проїздом у громадському транспорті у вишиванках міська рада реалізовує щороку», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що цьогоріч у зв'язку з небезпекою ракетних обстрілів у всіх містах України скасували масштабні святкування Дня Незалежності. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.