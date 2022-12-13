Люди платитимуть за проїзд транспортною карткою, додатком, або ж звичайною банківською карткою з NFC-оплатою

Володимирська міськрада обрала фірму, яка встановлюватиме валідатори в громадському транспорті міста. Йдеться про фірму «Сіті Кард Систем», яка вже обслуговує маршрутки та тролейбуси Луцька. Міськрада планує, що перехід на безготівкову оплату відбудеться орієнтовно за півроку.

Переможця конкурсу Володимирська міськрада обрала в понеділок, 12 грудня, але прес-служба повідомила про це наступного дня, 13 грудня. Зазначається, що всього було лише два кандидати: фірма «Сіті Кард Систем», яка наразі обслуговує громадський транспорт Луцька і Костополя, а також фірма «Ізі Софт», яка обслуговує близько 200 валідаторів у маршрутках Одеси.

Комісія обрала «Сіті Кард Систем». «Встановлення обладнання для системи валідування проїзду не передбачає додаткових витрат ні з боку перевізника, ні органу місцевого самоврядування, адже здійснюватиметься виключно за кошти оператора електронних систем. Обслуговуватиме пристрої у маршрутках сервісно-технічна служба, яку створять у Володимирі. З оплати кожної поїздки обслуговуюча компанія отримуватиме 8% комісії, при цьому для пасажирів тариф залишатиметься незмінним», – йдеться у повідомленні.

Перехід на безготівкову оплату проїзду відбудеться у Володимирі орієнтовно за півроку. Пасажир зможе оплатити за проїзд кількома способами: придбавши транспортну картку у терміналі (учасник конкурсу запропонував встановити у Володимирі три таких термінали), зчитавши QR-код з мобільного додатка або електронного квитка, або ж з допомогою безконтактної оплати NFC банківською карткою.



Зазначимо, що у Луцьку безготівковий проїзд впровадили у листопаді 2019 року.