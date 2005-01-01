Гройсман підписав подання про відставку міністра фінансів Данилюка

Гройсман підписав подання на звільнення з посади Олександра Данилюка

6 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання на звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Про це прем’єр-міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Після спровокованого ним конфлікту на засіданні Уряду він дозволив собі дії, які, на мій погляд, несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету Міністрів. Поширення викривленої інформації серед наших міжнародних партнерів напередодні важливих для України перемовин з ЄС могло поставити під загрозу їх результати. В умовах тих викликів, які ми маємо, питання зміни очільника Міністерства фінансів має бути вирішено невідкладно», - заявив Володимир Гройсман.

Мова йде про словесну перепалку через розбіжності у кадрових питаннях, що сталася 23 травня на закритій частині засідання уряду між міністром фінансів Олександром Данилюком і Володимиром Гройсманом. Прем'єр відмовився призначати до відомства п'ятого заступника – Яну Бугримову, після чого Данилюк написав листа до G7 в якому поскаржився на неналежну поведінку Гройсмана і спробував роз’яснити свою версію конфлікту, щоб «уникнути двозначності і маніпуляцій».

«На жаль, Олександр Данилюк не вніс коректив у вибрану ним лінію поведінки і після обговорення цієї ситуації з членами урядової команди. Тому я не бачу можливості для нього і далі залишатись в її складі і прошу народних депутатів підтримати моє подання», - підсумував прем'єр міністр.

У свою чергу представник Кабінету Міністрів України у парламенті Вадим Денисенко заявив про те, що Верховна Рада має необхідну кількість голосів для зняття Данилюка з посади.

«Я упевнений, що 226 голосів для зняття О.Данилюка в парламенті на сьогодні є. На жаль, так сталося, що в парламенті майже з усіма фракціями у Данилюка конфлікт», - сказав посадовець журналістам, коментуючи заяву прем’єр міністра.

Сам Олександр Данилюк вже прокоментував новину і реальною причиною відставки назвав небажання міністерства фінансів виділяти кошти на депутатів-мажоритарників.

«Сьогодні кульмінаційний момент. Мене поставлено перед вибором – піти або стати співучасником. Я країною не торгую. Вимагаю жорсткого дотримання регламенту – надати мені слово з трибуни парламенту перед голосуванням», - заявив Данилюк.

«Протягом року на мене чиниться колосальний тиск. Від мене вимагають підтримати програму «Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів». У перекладі на людську мову це – роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це – політична корупція, у народі – «гречка», - додав Данилюк.

Олександр Данилюк увійшов до уряду Володимира гройсмана з перших днів його формування і перебуває на своїй посаді з 14 квітня 2016 року.