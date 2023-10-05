Група з восьми підлітків обкрадала могили військових у Києві

У Києві поліція викрила групу підлітків, які вчиняли наругу над могилами полеглих військових. За інформацією правоохоронці, порушники систематично навідувались на цвинтарі, де поховані військовослужбовці, та заради розваги забирали з могил прапори, браслети та інші пам’ятні речі.

Як повідомила київська поліція в четвер, 5 жовтня, до правоохоронців звернулась місцева мешканка із повідомленням про конфліктну ситуацію з неповнолітніми на Берковецькому кладовищі. Жінка розповіла, що під час відвідування могили свого чоловіка, який загинув на війні, вона бачила двох школярок, які обкрадали могили інших військовослужбовців. Заявниця зробила дітям зауваження, але останні у відповідь їй нахамили. Після отримання цієї інформації, поліцейські негайно виїхали на кладовище для встановлення усіх обставин.

«На місці до нас звернулось багато людей із аналогічними скаргами. Навідуючись до могил своїх близьких, люди часто спостерігають, як декілька малолітніх порушників, не соромлячись забирають з могил прапори, браслети, шеврони, нашивки, квіти, а також інші пам’ятні речі. На зауваження дорослих підлітки реагують агресивно, вживають поряд з місцями поховань алкогольні напої та палять», – наголосили правоохоронці.

Як сказано в повідомленні, за результатами відпрацювання правоохоронці встановили 8 малолітніх порушників – це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Усіх разом з батьками було доставлено до відділу поліції для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів. Зокрема, на батьків порушників склали адміністративні матеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – неналежне виховання дітей. Також у поліції додали, що для запобігання таким вчинкам у майбутньому буде залучено соціальні служби й адміністрацію шкіл, у яких вони навчаються.

У поліції запевнили, що викрадені речі, які вдалося розшукати, будуть повернуті родичам загиблих військових.