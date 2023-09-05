Завдяки камерам відеоспостереження правоохоронці розшукали та затримали двох підлітків, які побили 32-річного чоловіка у Турці та пограбували його. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, у ніч на 4 вересня на майдані Тараса Шевченка у Турці двоє невідомих хлопців напали на перехожого, 32-річного місцевого мешканця. Вони побили його, заволоділи мобільним телефоном та втекли.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, вивчили записи камер відеоспостереження, розташовані в рамках програми «Безпечна Львівщина» та встановили місце перебування нападників – ними виявились місцеві мешканці віком 16 та 17 років.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи.