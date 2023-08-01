Жінка з дітьми намагалась виїхати з Франківська на схід, але її не пустили на поїзд без квитка, також вона не надала свої документи

На Прикарпатті 41-річна жінка, гостюючи у своєї знайомої, вдарила її 12-річну доньку обухом сокири та викрала двох малолітніх дітей: немовля та 3-річну дівчинку. Разом з дітьми вона намагалась виїхати на схід країни, але її затримали у Івано-Франківську.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції у Івано-Франківській області, до них звернулась 38-річна жінка, яка тимчасово проживає у Надвірнянському районі. Заявниця повідомила, що 41-річна знайома, яка приїхала до неї погостювати, вдарила її 12-річну доньку обухом сокири та викрала з дому двох малолітніх дітей: немовля та 3-річну дівчинку.

Поліцейські з’ясували, що жінка з дітьми намагалась виїхати з Франківська на схід, але її не пустили на поїзд без квитка, також вона не надала свої документи. Жінку оперативно затримали поблизу центру Франківська.

Немовля та 3-річну дівчинку поліцейські одразу відвезли до Івано-Франківської дитячої лікарні. До медичного закладу також доставили 12-річну дівчинку. Наразі життю на здоров’ю дітей нічого не загрожує.

41-річну жінку затримали, слідчі оголосили їй про підозру у вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, п. 2., ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють всі обставини події, призначено ряд експертиз.