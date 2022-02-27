Групу російських диверсантів затримали на Одещині
У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських та тероборонівців виявила ДРГ. Про це повідомили українські прикордонники у Facebook.
Як повідомляється, підозрілих осіб виявили на мікроавтобусі Volkswagen.
«Під час спроби перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля – позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати», – йдеться у повідомленні.
У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затримано одного з диверсантів, особа якого встановлюється. Пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені.
«Прикордонники разом з представниками інших складових сил безпеки продовжують надійно протистояти російському вторгненню. Слава Україні! Разом до перемоги!», – йдеться у повідомленні.
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