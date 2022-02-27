Черговий «заблукавший» росіянин з Новокунецького ЗМОПу

Міністерство оборони України відкрило «гарячу лінію» для батьків та інших родичів полонених російських військовослужбовців, де ті можуть дізнатись про долю своїх близьких.

При цьому захоплені в полон також мають можливість подзвонити додому.

«На гарячу лінію для родичів російських окупантів вже дзвонять сотні людей, які розшукують своїх близьких. Захоплені в полон мають можливість подзвонити додому, як цей черговий «заблукавший» з Новокунецького ЗМОПу», – йдеться в коментарі міністерства до відео, на якому один із полонених телефонує родичам.

«Щоб зупинити вбивць Кремля, про втрати своїх солдатів і офіцерів мають дізнатися якомога більше росіян», – наголосили в міністерстві.

Згідно з позицією Міноборони, «якомога більше росіян» повинні дізнатися про реальну кількість загиблих в ході агресії проти України російських військових.

Нагадаємо, номери телефонів гарячої лінії «Повернись живим з України», які можна і потрібно надіслати своїм знайомим та родичам, які проживають в Росії.

️ +380894201860

️ +380894201861

️ +380894201862

Нагадаємо, що російська армія з початку вторгнення в Україну втратила понад три тисячі військових, сотні бойових машин і танків, повідомив станом на 20:00 26 лютого Генштаб Збройних сил України.

Хроніка вторгнення Росії – у прямій трансляції