У Тбілісі активісти продовжують протестувати проти дій уряду

Співробітники міністерства внутрішніх справ Грузії під час розгону акції протесту в Тбілісі в ніч на 30 листопада затримали 107 демонстрантів. Протестувальникам інкримінують непокору вимогам поліції та дрібне хуліганство. Про це повідомили радіо «Ехо Кавказу» та інформаційне агентство News Georgia з посиланням на МВС Грузії в суботу, 30 листопада.

У відомстві заявили, що «акція вийшла за межі мирних зібрань і набула протиправного характеру». За словами силовиків, у ході протесту постраждали 10 співробітників МВС. У лікарні перебуває один поліцейський, з опіками різного ступеня.

«Попри численні звернення, присутні пошкодили інфраструктуру мерії Тбілісі та приватних громадян біля законодавчого органу, захисну огорожу парламенту, підпалили різні предмети та електропроводку, звели барикади, пошкодили вхідні ворота парламенту і камери відеоспостереження», – ідеться в заяві.

У міністерстві не повідомили про постраждалих від дій силовиків демонстрантів і журналістів. Попри це, ЗМІ зафіксували численні факти побиття протестувальників, деяким з них знадобилась медична допомога. Силовики використовували водомети, капсули з газом, газові балончики, а також інші спецзасоби.

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За інформацією «Ехо Кавказу», розгін мітингу на проспекті Шота Руставелі у Тбілісі тривав майже 7 годин. Уранці 30 листопада протестувальники продовжують палити багаття та будувати барикади з підручних матеріалів на проспекті Руставелі.

Як повідомляв ZAXID.NET, увечері 28 листопада у Грузії після відмови уряду від перемовин щодо вступу до Євросоюзу розпочалися масштабні акції протестів. Також голова уряду Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив, що країна відмовляється від «будь-яких» бюджетних грантів з боку ЄС.

Упродовж минулої акції протесту в ніч на 29 листопада в Тбілісі затримали 43 людини. Також відомо про кількох затриманих демонстрантів у Батумі. Журналісти зауважують, що багатьох протестувальників ще можуть затримати правоохоронці, після того, як грузинське МВС встановить їхні дані з фото і відео. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала безпрецедентними масштаби проєвропейських протестів в країні та закликала поліцію «не підіймати руку» на демонстрантів.