АЕС в російському місті Курськ

В Головному управлінні розвідки не відкидають ймовірності російської провокації на Курській АЕС, оскільки теракти та провокації проти власного цивільного населення є «фішкою» режиму російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ця інформація [про можливу провокацію росіян на Курській АЕС] є і вона вже оприлюднювалася публічно. Так, ворог розглядає як сценарій подій низку провокацій, в тому числі на своїх атомних об'єктах», – сказав Юсов.

За його словами, мета росіян – звинуватити Україну та «мобілізувати додатково внутрішню думку, яка час від часу хитається й інколи відрізняється від рашистської пропаганди».

«Зрештою теракти та провокації проти власного цивільного населення це така фірмова "фішка" режиму Путіна. І дивуватися тут особливо немає чому. І в умовах, коли сьогодні саме путінський режим є ядерним терористом №1 у світі, їм треба якось відвертати від себе увагу. Тому такі провокації на території РФ з боку путінського режиму можливі», – наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, 16 серпня, деякі українські ЗМІ, посилаючись на сумнівні російські Telegram-канали, повідомили, що Путін планує майже одночасні техногенні катастрофи на російській Курській АЕС і окупованій Запорізькій АЕС, аби звинуватити у цьому Україну. Зазначається, що таке рішення вже нібито ухвалено.