Окупанти планують звинуватити Україну у «штурмі» ЗАЕС

Росіяни на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС планують чергову провокацію із застосуванням важкого озброєння. Окупанти планують влаштувати «штурм» ЗАЕС, звинувативши у ньому українські Сили оборони, повідомили у середу, 19 липня, у прес-службі ГУР.

За даними української розвідки, російська ФСБ поширює серед особового складу на ТОТ поблизу енергостанції інформацію про нібито підготовку до штурму ЗАЕС зі сторони ЗСУ. Росіяни повідомляють, що «штурм» станеться наприкінці липня.

«Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано "штурм" атомної станції, в якому начебто мають взяти участь "штурмові групи" і неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України". Тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС», – повідомили у прес-службі ГУР.

Розвідка свідчить, що росіяни готуються здійснювати імітаційні обстріли Запорізької АЕС, щоб звинуватити в них Україну. У ГУР назвали такі дії ядерним тероризмом.

Нагадаємо, 7 липня росіяни не дали доступу до дахів ЗАЕС спостерігачам МАГАТЕ. Експерти отримали доступ до деяких об’єктів Запорізької АЕС, зокрема до басейнів-охолоджувачів, проте на дахи енергоблоків їх не допустили. За кілька днів до цього супутникові знімки ЗАЕС засвідчили, що на даху четвертого енергоблока видно невідомі об'єкти, схожі на вибухівку.