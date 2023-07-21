Російські силовики затримали Ігоря Гіркіна

Російські силовики затримали екс-полковника ФСБ, терориста і активного прихильника війни проти України Ігоря Гіркіна. У ГУР вважають, що новини про затримання Гіркіна «свідчать про активну фазу протистояння між різними блоками всередині Росії».

Першим про затримання Гіркіна написала його дружина. Вона заявила, що Гіркіна затримали представники слідчого комітету РФ, які відвезли його в невідомому напрямку. За даними російських ЗМІ, Гіркіну висунуті звинувачення за статтею 282 КК РФ [екстремізм].

Затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер» Дмітрія Пєтровського, який пояснив свою заяву тим, що «гіркін образив Путіна і це стало останньою краплею». Слід зазначити, що у своїх публікаціях в Telegram, особливо після заколоту в червні, Гіркін жорстко критикував «вагнерівців». В останній публікації він назвав Путіна «нікчемною та боягузливою бездарністю».

В українській розвідці затримання Гіркіна вважають закономірним.

«Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Вприципі, хороші новини, банка з павуками продовжуєть активно рухатись, можемо побажати успіхів усім учасникам процесу», – заявив Юсов.

За його словами, процеси всередині «мешканців Кремля» і їх агентів впливу відбувалося в більш прихованій формі після пригожина почало виходити назовні. Питання не В гіркіні він не діяв як самостійна фігура що свідчить про активну фазу протистояння.

Ігорь Гіркін [Стрєлков] – колишній офіцер ФСБ, колишній «міністр оборони ДНР». Він є обвинуваченим у справі про збиття літака рейсу MH17 і оголошений у міжнародний розшук. Гіркін, якого також називають Стрєлков, неодноразово визнавав, що брав активну участь у процесі окупації Криму Росією.

Правоохоронні органи України відкрили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тортури та навмисні вбивства, порушення законів і звичаїв війни. Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату 100 тис. доларів за передачу Ігоря Гіркіна [Стрєлкова] в український полон.

Від початку повномасштабного вторгнення, Гіркін підтримував війну, але критикував військово-політичне керівництво РФ за «корупцію і непрофесійність».