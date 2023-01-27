Російський терорист Ігор Гіркін

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що конфлікт між російським терористом Ігорем Гіркіним і засновником приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євгеном Пригожиним, ймовірно, демонструє нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у РФ. Про це йдеться у звіті ISW за 26 січня.

Як повідомляється, Гіркін звинувачував групу «Вагнера» в тому, що попри війну в Україні, велика кількість сил ПВК досі залишається в Африці. Він також розкритикував інтерв'ю неназваного командира «Вагнера», в якому той заявив, що Гіркіна «вигнали з Донбасу у 2014 році» і назвав це інтерв'ю спробою його анонімно дискредитувати.

Натомість Євгеній Пригожин саркастично запропонував Гіркіну приєднатися до одного із штурмових загонів «Вагнера» в окупованій Луганській області. Останній заявив, що розгляне це запрошення, якщо його буде зроблено особисто, а не в публічному полі.

В ISW припускають, що конфлікт Пригожина та Гіркіна може бути вигідним президенту РФ Владіміру Путіну, оскільки Пригожин займає дуже чільне місце у російському інформаційному просторі під час війни в Україні.

З іншого боку, на думку аналітиків, Пригожин міг намагатися навмисне підірвати позиції Гіркіна, щоб отримати вплив у націоналістичному просторі та «уникнути долі Гіркіна».