Льотчики, попри надскладні умови, летіли до Маріуполя, аби передати їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси.

Для підтримки бійців ЗСУ в оточеному Маріуполі українська розвідка розробила унікальну повітряно-десантну спецоперацію. 9 березня ГУР опублікувало першу стрічку з документальної трилогії Артема Шевченка «Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі», яка розповідає деталі цієї операції.

Розвідники нагадують, що вже у березні Маріуполь опинився в повному оточенні – на усіх напрямках із суші та з моря. Єдиний маршрут для доставки допомоги в оточене місто можна було реалізувати «повітряним коридором». Маршрут розробляли працівники ГУР разом з представниками Повітряних сил ЗСУ, постійно вносячи корективи.

У процесі розробки керівництво ГУР чітко відстежувало всі пересування рухомих ЗРК і стан оборони на конкретній ділянці на якій планували здійснити проліт. В кожному з гелікоптерів було по два спецпризначенці ГУР, які мали завдання зберегти життя пілотів у випадку падіння вертольотів та вивести їх на підконтрольну Україні територію

У десантних відсіках пари вертольотів Мі-8 було по 2 тонни вантажу – боєприпаси, термінали Starlink, медикаменти. Перший рейс вирушив 21 березня з аеропорту Дніпра на південний схід, через Пологи Запорізької області, і далі узбережжям на Донеччину. За словами пілотів, дорога зайняла майже півтори години – 38 хвилин до лінії фронту та ще 42 – до «Азовсталі».

Перший рейс до Маріуполя рухався через Пологи Запорізької області

Летіти довелося з максимальною швидкістю на висоті 3-7 метрів, яку, самі учасники операції, жартома називають «злочинно малою висотою». На підльоті до міста гелікоптери «перестрибнули» лінію електропередач на висоті 30-40 метрів, зайшли в Маріуполь зі сторони моря, в обхід міської забудови, і сіли на будівельному майданчику поблизу «Азовсталі».

Пілоти навіть не глушили двигуни: за лічені хвилини всю допомогу вивантажили, забрали вісьмох поранених і тим же маршрутом відправились додому.

«Саме те, що противнику здається неможливим, у більшості випадків спрацьовує, оскільки противник не готовий до такої нахабності та зухвалості», – пояснює спецпризначенець ГУР з позивним «Флінт», який брав участь в операції.

Надалі для кожного вильоту використовувались інші екіпажі пілотів. У четвертому польоті, що відбувався вночі, до міста вдалося доправити ще 8 бійців-добровольців, які посилили гарнізон. Під час п'ятого вильоту росіяни збили один з гелікоптерів, а у ще один влучила ракета, яка дивом не розірвалася. Шостий виліт також приніс втрати – російська ППО збила один з вертольотів, а згодом – ще один, який відправили для порятунку пілотів.

Загалом, за час операції, ЗСУ втратили три вертольоти, але всі 16 суден змогли доправити в Маріуполь необхідну допомогу. Завдяки операції вдалося більше ніж на місяць продовжити оборону «Азовсталі», що, у свою чергу, дозволило вибудувати систему оборони на Донеччині та Запоріжжі, які діє і досі.