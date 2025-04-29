ГУР та МЗС звільнили з табору «Родж» українку з двома дітьми

Головне управління розвідки разом з міністерством закордонних справ евакуювали з сирійського табору «Родж» українку з двома дітьми. Про у вівторок, 29 квітня, повідомили ГУР та МЗС.

Українку разом з дітьми евакуювали з сирійського табору за дорученням президента України Володимира Зеленського. Їм оформили паспорти та надали консульський супровід для повернення додому. Евакуйовані вже зустрілися зі своїми родичами.

«Евакуйована жінка – остання громадянка України, яка впродовж шести років перебувала у курдському таборі на північному сході Сирії фактично як полонянка», – йдеться у повідомленні ГУР.

Загалом Україна евакуювала з табору «Родж» 14 жінок та 41 дитину. Таким чином завершила остаточну евакуацію всіх громадян України, які звернулися з проханням про виїзд.

Так звані табори для біженців «Родж» та «Аль-Хол» розташовані на північному сході Сирії та контролюються сирійськими курдами. Це полотняні намети на території закритого типу, яка перебуває під воєнізованою охороною. Там насильно утримують переважно жінок та дітей, яких сирійські курди підозрюють у зв’язках з бойовиками Ісламської держави. Звільнені з полону скаржаться на антисанітарію та відсутність медицини.

Табір для біженців «Аль-Хол» у Сирії

Більшість полонених потрапили до таборів взимку-навесні 2019-го після захоплення Багуза – останнього підконтрольного Ісламській державі поселення. Того ж року стало відомо, що у таборах перебувають українці.