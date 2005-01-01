Гурт «Антитіла» дасть безкоштовний концерт на Радіо МАКСИМУМ

Суспільствоновини компанії, сьогодні, 14:35550
Гурт «Антитіла» дасть безкоштовний концерт на Радіо МАКСИМУМ
фото maximum.fm
Гурт «Антитіла»

У середу, 4 квітня, Радіо МАКСИМУМ запускає нове шоу «Жива Середа». У рамках цієї програми українці зможуть послухати і подивитися виступ топ-артистів під час прямої трансляції в Facebook, а також в прямому ефірі радіостанції.

Першим гостем нової програми на Радіо МАКСИМУМ стане група «Антитіла». Бенд відіграє свої нетлінні хіти, а також виконає нові пісні з останнього альбому «Сонце». Live-концерт відбудеться вже 4 квітня о 20:00.

Де дивитись live-концерт:

Гурт Антитіла на чолі з Тарасом Тополею виступить у студії Радіо МАКСИМУМ. Дивитися концерт групи у прямому ефірі можна буде на сторінці Радіо МАКСИМУМ в Facebook. Не пропустіть, це варте уваги!

Де слухати Антитіла:

Хвилі радіостанції МАКСИМУМ, на яких ви зможете послухати концерт гурту в прямому ефірі 4 квітня о 20:00:

  • Київ – 94,2
  • Львів – 102.1
  • Одеса – 91.4
  • Харків – 104.0
  • Івано-Франківськ – 104.7
  • Тернопіль – 88.1
  • Запоріжжя – 101.8
  • Рівне – 90.0
  • Луцьк – 88.7
  • Кропивницький – 104,2
  • Черкаси – 101,0
  • Полтава – 92,4

Про нове шоу «Жива середа»

«Жива Середа» – це формат шоу, у якому популярні українські артисти гратимуть live-концерти в студії Радіо МАКСИМУМ, а також спілкуватимуться з радіоведучими. Глядачі та слухачі зможуть стежити за виступом в прямому ефірі на сторінці Радіо МАКСИМУМ в Facebook. Виходити програма буде по середах один раз на місяць.

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