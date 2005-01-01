Гурт «Антитіла» дасть безкоштовний концерт на Радіо МАКСИМУМ

У середу, 4 квітня, Радіо МАКСИМУМ запускає нове шоу «Жива Середа». У рамках цієї програми українці зможуть послухати і подивитися виступ топ-артистів під час прямої трансляції в Facebook, а також в прямому ефірі радіостанції.
Першим гостем нової програми на Радіо МАКСИМУМ стане група «Антитіла». Бенд відіграє свої нетлінні хіти, а також виконає нові пісні з останнього альбому «Сонце». Live-концерт відбудеться вже 4 квітня о 20:00.
Гурт Антитіла на чолі з Тарасом Тополею виступить у студії Радіо МАКСИМУМ. Дивитися концерт групи у прямому ефірі можна буде на сторінці Радіо МАКСИМУМ в Facebook. Не пропустіть, це варте уваги!
Хвилі радіостанції МАКСИМУМ, на яких ви зможете послухати концерт гурту в прямому ефірі 4 квітня о 20:00:
«Жива Середа» – це формат шоу, у якому популярні українські артисти гратимуть live-концерти в студії Радіо МАКСИМУМ, а також спілкуватимуться з радіоведучими. Глядачі та слухачі зможуть стежити за виступом в прямому ефірі на сторінці Радіо МАКСИМУМ в Facebook. Виходити програма буде по середах один раз на місяць.
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