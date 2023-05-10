Хлопчик та його родина залишилися жити в селі в надії відбудувати свою домівку

Американський гурт Imagine Dragons у середу, 10 травня, презентував кліп до пісні Crushed, у якій показав жахливі наслідки російської окупації та руйнацію українських населених пунктів. Кліп розповідає історію 14-річного хлопчика Сашка, який пережив п'ятимісячну окупацію.

Imagine Dragons розповіли, що хлопчик вижив, ховаючись в укритті. Частина будинку Сашка була зруйнована, а його сусіди загинули від російських обстрілів. Кліп для пісні продюсували Роман Островський та Ігор Шехербина за підтримки платформи United24.

Серед кадрів у кліпі можна побачити зруйновані будинки, подвір'я та школу, в якій хлопчик, імовірно, навчався. Попри те, що село Сашка звільнили українські захисники, у населеному пункті досі немає світла та води.

Історія Сашка розриває серце, і є тисячі інших, як він, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його родина без світла та інших елементарних комунікацій. Будь ласка, зробіть пожертву на United24 і підніміть свій голос за цю справу.

Наприкінці кліпу Imagine Dragons написали, що залишаються єдними з українськими друзями, люблять та підтримують усіх українців.