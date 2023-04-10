Бренсон прибув до України вдруге під час повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з відомим бізнесменом, засновником космічної компанії Virgin Group та мільярдером Річардом Бренсоном, щоб долучили його до програми United24. Бренсон вдруге приїхав до України для допомоги та підтримки – влітку 2022 року він відвідав Гостомель та зруйнований аеропорт «Антонов».

Про це повідомив у понеділок, 10 квітня, Володимир Зеленський. Він подякував Бренсону за підтримку та збереження уваги до російсько-української війни у світі.

«Подякував за потужні меседжі на підтримку нашої країни у часи цієї війни проти російського агресора. Дуже важливо, що до цієї платформи долучаються нові відомі та впливові особистості. Одне з головних завдань – зберігати увагу світу до війни Росії проти України, яка триває вже понад рік. Крім того, є дуже конкретні питання, щодо яких ми можемо працювати разом», – повідомив Володимир Зеленський.

У червні Річард Бренсон відвідав Гостомель та цікавився аеродромом підприємства «Антонов» та можливостями його відновлення. Бренсон заявив, що лідери світового бізнесу мають об'єднуватись та допомогти відстояти суверенітет України в боротьбі за її суверенність.

Зазначимо, Річард Бренсон – британський бізнесмен і засновник корпорації Virgin Group (до її складу входить одна з найбільш відомих космічних компаній Virgin Galactic, що розробляє літак для космічного туризму VSS Unity класу SpaceShipTwo). У 2021 році він особисто полетів у космос на власному кораблі, обігнавши конкурентів. Проте 4 квітня 2023 року космічна компанія Virgin Orbit подала заяву на банкрутство оскільки не змогла забезпечити додаткове фінансування після невдалого запуску ракети у січні і шукає покупця.