До існуючого гуртожитка добудують два поверхи

Гуртожитки на вул. Зеленій, 206, 208 у Львові реконструюють та надбудують два поверхи. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердив виконком Львівської міськради у п’ятницю, 18 червня.

Йдеться про реконструкцію двох будинків на вул. Зеленій із надбудовою з 5 до 7 поверхів. Зараз тут розташовані гуртожитки колишнього меблевого комбінату. Тепер тут облаштують житловий будинок. Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, висота будівель не має перевищувати 25,6 м.

Реконструкцію будинку виконуватиме ПрАТ «Торгово-виробнича компанія "Зелений континент"». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Львові на вул. Зеленій, 301. Її директором та співзасновником є Олександр Слободянюк. Ще одним акціонером компанії є депутат Львівської міськради від партії «Європейська Солідарність» Сергій Івах.

Свого часу ця компанія винаймала у міста 3,7 га території колишньої меблевої фабрики на вул. Зеленій, 204. Згодом вона передала цю землю будівельній компанії «Профіт-Торг» під будівництво житлових багатоповерхівок з дитячим садком. Зараз за цією адресою будують ЖК Avalon Zelena Street.