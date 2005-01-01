Львівщина передала ВМС України реанімаційний вертоліт Ка-226

ФотоКатерина Родак, сьогодні, 15:508361

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Реанімаційний гелікоптер Ка-226, який 5 років пролежав на Львівському авіаційному заводі, відправили 8 червня до військової частини А1688 ВМС України в Миколаїв. Цей вертоліт буде використовуватися при евакуації поранених та під час розшуково-рятувальних робіт. Екіпаж вертольоту скаладатиметься з двох льотчиків, а також двох медиків, які зможуть реанімувати одразу двох поранених ще на борту. Вперше підняти у повітря вертоліт планують у День військово-морських сил, 1 липня, уже в Миколаєві.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET

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