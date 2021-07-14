Держспецзв’язку нейтралізувала чергові кібератаки на сайти органів влади. Цього разу здійснені DDoS-атаки на офіційні вебсайти президента України та Служби безпеки України, повідомили у прес-службі відомства.

«Силами кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України усі кібератаки нейтралізовані», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що Держспецзв'язку спостерігає збільшення кількості атак різних видів та кіберінцидентів. За пів року заблоковано понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси, крім того – заблоковано понад 250 DDoS-атак.

У службі нагадали, що минулого тижня через кібератаки відбувся аварійний технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України.

«Держспецзв'язку закликає у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що хакери з РФ атакували систему документообігу держорганів України.