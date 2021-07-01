За створення нелегального онлайн-кінотеатру 27-річному мешканцю Івано-Франківська загрожує до шести років ув'язнення. Як повідомила у четвер, 1 липня, прес-служба кіберполіції, чоловіку офіційно вручили підозру у порушенні авторських прав. Збитки від роботи нелегального кінотеатру оцінили у 17 млн грн.

Прикарпатець створив сайт, на якому без дозволу власників демонстрував фільми. За версією правоохоронців, через такі дії три міжнародні кінокомпанії зазнали понад 17 млн грн збитків.

«Заробляв фігурант на розміщенні реклами. В результаті він завдав понад 17 мільйонів гривень збитків трьом світовим кіновиробникам», – повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Чоловікові повідомлено про підозру у порушенні авторського і суміжних прав. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.