Сервіс доставки Glovo зазнав хакерської атаки ще наприкінці квітня

Група хакерів отримала доступ до конфіденційних та облікових даних десятків мільйонів клієнтів, кур'єрів та співробітників іспанського сервісу доставки Glovo, який також працює в Україні і, зокрема, у Львові, повідомила агенція Bloomberg з посиланням на компанію з кіберзахисту Yarix.

Компанія у вівторок, 11 травня, заявила, що має докази того, що хакери намагаються продати в даркнеті – частині інтернету, недоступній зі звичайних веб-браузерів – вкрадений архів розміром 160 гігабайтів з іменами, телефонними номерами, паролями та даними платіжних систем клієнтів приблизно за 85 тис. доларів США.

«Хоча несанкціонована третя сторона мала доступ до номерів IBAN та податкових номерів протягом короткого періоду часу, ми можемо підтвердити, що доступ до даних кредитних/дебетових карток не здійснювався», - заявив представник Glovo.

Головний виконавчий директор компанії Yarix Мірко Гатто заявив агентству Bloomberg, що його компанія змогла отримати витяги з викраденої бази даних з реквізитами оплати та обліковими даними для входу в додаток Glovo.

«Користувачам Glovo наполегливо рекомендується змінити свій пароль і стежити за своїми кредитними картками, щоб переконатися у відсутності аномальних платежів», – сказав Гатто.

Вперше про те, що дані Glovo були порушені, повідомив журнал Forbes 4 травня. Компанія дізналася про те, що у її роботу втрутилися хакери, 29 квітня. Наразі невідомо, чи Forbes і Bloomberg повідомляють про одне й те саме втручання хакерів.