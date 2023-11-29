Хакери отримали доступ до великої кількості документів

Українське хакерське угрупування «BLACKJACK» зламало сайт російського міністерства праці та соціального захисту. Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела, цю операцію хакери здійснили спільно з кіберфахівцями СБУ.

Хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення війни, особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей президенту РФ, довідок щодо кількості протезувань.

Окремий масив інформації стосується тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього «керівництва».

«Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення. Після викачування необхідної інформації, хакери «знесли» з серверів міністерства понад 100 терабайти даних», – повідомили джерела.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські хакери «Кібер Спротиву» змогли проникнути у програму Департаменту інформації та масових комунікацій Міноборони Росії.