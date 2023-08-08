Волонтерські організації під виглядом допомоги учасникам так званої «спеціальної військової операції» (саме так на Росії називають широкомасштабну війну проти України), активно перераховували кошти на український підрозділ «Азов» та «Російський добровольчий корпус», який цього року здійснив кілька рейдів до Білгородської області РФ. Про це повідомляє сайт «Respublica».

Як стало відомо, низка російських волонтерів зі спільнот: «Волонтеры победы», «Авто Вальхала», «Сайт волонтера Егора Иванова», «Тамбов своих не бросает» та інших, несвідомо допомагали українській армії. Впродовж 6 місяців роботи волонтерських фондів всі зібрані кошти йшли на рахунки «Азову», втім з’ясували це росіяни лише зараз. Як повідомляється, за пів року роботи українських хакерів громадян РФ перерахували лише для захисників «Азову» понад 57 млн рублів (майже 22 млн грн – ред.)

Слідчий комітет РФ вже відкрив кримінальне провадження за сприяння терористичній діяльності щодо 10 громадян РФ та 2 громадян України. Водночас представники волонтерських фондів переконують, що сайти їх фондів, були зламані невідомими хакерами і у формах на переказ фінансової допомоги були замінені реквізити. Таким чином, протягом 6 місяців усі перекази росіян йшли на рахунки українських захисників.

Крім того, деякі волонтерські організації РФ, яких викрили російські правоохоронні органи, були заздалегідь створені проукраїнськи налаштованими громадянами і, під виглядом допомоги учасникам так званої СВО, збирали кошти для українських захисників.