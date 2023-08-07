Відповідальність за атаку взяла хакерська організація Sudo Rm-Rf

Проукраїнські хакери організації Sudo Rm-Rf зламали сайт бюро технічної інвентаризації в Москві. Дані про підприємців, службовців та забудовників, які підтримують російську агресію проти України, передали до Сил оборони, повідомило у понеділок, 7 серпня, «Радіо Свобода» із посиланням на телеграм-канал хакерів.

Злам сайту відбувся зранку 7 серпня. За даними видання, станом на 9:20 ранку наслідки атаки не було усунуто.

На сайті «МосГорБТІ» з'явився надпис хакерів, які заявили, що бази даних бюро було знищено, а необхідну інформацію передали Силам оборони України.

«Усі дані про місця проживання та власності мешканців столиці проклятої країни-агресора, яка розв'язала війну з мирною державою, в нас. Інформація про держслужбовців, політиків, військових, представників спецслужб, які підтримують війну з Україною – передана Силам оборони України», – заявили хакери.

Скриншот сайту Московського БТІ вранці 7 серпня

Зазначимо, Sudo Rm-Rf взяло відповідальність за хакерську атаку. Це угруповання також було причетне до хакерської атаки на російський аналог YouTube – Rutube. Після атаки у травні 2022 року сайт не працював дві доби.

Нагадаємо, 30 липня українські хакери атакували телефони російських моряків, надіславши їм відео з атаками на їхній флот і троянську програму, яка вивантажує з їхніх пристроїв секретну інформацію. Водночас хакери зламали сервери трьох російських урядових сайтів, зокрема – сайт «Євразійського економічного союзу», і розмістили на них це відео.