Російським морякам розіслали відео з атакою на крейсер «Москва» і заразили їхні телефони вірусом

Українські хакери у день військово-морських сил Росії зламали телефони російських моряків, надіславши їм «привітання» зі святом, повідомило в неділю, 30 липня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як йдеться в повідомленні, російські моряки, в тому числі командири ВМС РФ, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Як стверджують у ГУР, моряки дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме «привітання» містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер «москва».

Крім того, як повідомили в ГУР, у повідомленнях містилась «троянська» програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. «На цей час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується», – стверджується в повідомленні.

Одночасно хакери зламали сервери трьох російських урядових сайтів, зокрема – сайт «Євразійського економічного союзу», і розмістили на них це відео.